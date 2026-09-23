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unimedia.info logounimedia
23 Septembrie 2026, 12:10
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Tofan explică de ce autoritățile nu se grăbesc să reducă TVA-ul și accizele la combustibil

Premierul Vasile Tofan a admis că autoritățile ar putea recomanda eliminarea unei părți din TVA sau din accize, pentru a stabiliza prețurile la carburanți la benzinării.

Tofan explică de ce autoritățile nu se grăbesc să reducă TVA-ul și accizele la combustibil.
Tofan explică de ce autoritățile nu se grăbesc să reducă TVA-ul și accizele la combustibil.

Totodată, șeful Guvernului consideră că o astfel de măsură este cea mai avantajoasă pentru proprietarii de automobile scumpe și va deveni o povară pentru cetățenii mai săraci, relatează unimedia.info.

Vlad Batrîncea l-a întrebat pe prim-ministru ce măsuri concrete intenționează autoritățile să ia pentru reducerea poverii fiscale asupra cetățenilor.

„Când vom lua măsuri chirurgicale pentru a elimina paraziții — SRL-urile care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, transportă gazul și au majorat prețul, când veți face ordine în consiliile de administrație, așa cum ați promis în această sală, când vom începe să economisim, când statul va da exemplu? Concret: acciza și TVA — ce veți face pentru a ușura povara fiscală pentru cetățeni?”, a întrebat Batrîncea.

„Admit că am putea recomanda anularea unei părți din TVA sau din acciză pentru a reduce prețurile la stațiile de alimentare, însă nu este o decizie simplă, deoarece ar însemna redistribuirea banilor de la oamenii mai săraci, care nu au automobile, către cei care le au. Cu cât automobilul este mai mare — de exemplu, un BMW cu motor de 5 litri — cu atât proprietarul va beneficia mai mult de reducerea TVA și a accizei. Pentru aceasta vor plăti oamenii fără automobile”, a răspuns Vasile Tofan.

„În ceea ce privește faptul că vom impozita mai puțin proprietarii de BMW și Mercedes, vă reamintesc: benzina și motorina sunt folosite și de tractoriști, și de transportul public, și de toți ceilalți”, a replicat Vasile Tarlev.

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