Toate clădirile noi din Moldova vor fi echipate cu fibră optică.

Această decizie va permite locatarilor să conecteze internet gigabit fără lucrări suplimentare de montaj și fără deteriorarea pereților, transmite rupor.md.

Noile reguli au fost elaborate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru a îndeplini condițiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Legea permite, de asemenea, furnizorilor de internet să combine pe picior de egalitate liniile de comunicații și să utilizeze stâlpii, turnurile sau canalele subterane existente ale altor companii.

Pentru a accelera procesul, funcționarilor li s-au acordat exact patru luni pentru emiterea autorizațiilor de lucru – dacă nu răspund la timp, proiectul va fi considerat automat aprobat. Toate cererile vor fi depuse în format electronic printr-o bază de date unică, iar eventualele dispute între companii vor fi soluționate operativ de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), fără procese îndelungate.

Conform planului național, până în 2030, 75% din locuitorii țării trebuie să aibă acces la internet de mare viteză.