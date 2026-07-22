Tiraspolul a criticat programul lui Tofan privind Transnistria.

Administrația Transnistriei consideră programul noului Guvern al Moldovei drept „o continuare a cursului distructiv al Chișinăului” față de regiune.

Acest lucru este menționat într-un comentariu al așa-zisului Ministerului de Externe al regiunii transnistrene.

„Un astfel de curs în ultimii ani este legat de încălcarea acordurilor, distrugerea procesului de negocieri, refuzul unui dialog politic adecvat, presiuni unilaterale, provocarea unei crize umanitare și economice și deteriorarea nivelului de trai al populației transnistrene”, au declarat autoritățile de la Tiraspol, citate de infotag.md.

Autoritățile au criticat în mod special intenția noului Guvern de a implementa legea privind crearea Fondului de convergență, în care vor fi colectate impozitele de la companiile de pe malul stâng al Nistrului, pe care Tiraspolul le numește „răpiri”.

„Sub pretextul retoricii despre „standarde europene”, „servicii” și „avantaje pentru oameni”, autoritățile moldovenești intenționează să impună Transnistriei un sistem juridic, fiscal, vamal și administrativ străin, fără consimțământul transnistrenilor, fără negocieri egale și fără garanții privind drepturile și libertățile locuitorilor republicii”, se arată în comunicat.

Departamentul de politică externă al regiunii consideră că „Chișinăul continuă să înlocuiască soluționarea reală cu lozinci, numind „pace” refuzul de a ține cont de poziția Transnistriei, iar „standarde unice” – încercarea de a distruge prin forță mecanismele juridice, sociale și economice, de care depind direct securitatea, veniturile, locurile de muncă, pensiile și garanțiile sociale a sute de mii de oameni.

„Este timpul să se conștientizeze că integrarea europeană a Moldovei este imposibilă fără o soluționare pașnică, civilizată, justă și cuprinzătoare a conflictului cu Transnistria. Acest obiectiv este de neatins fără revenirea reală a Chișinăului la un proces internațional complet de negocieri și elaborarea unor decizii democratice care să țină cont de drepturile și interesele cetățenilor din Republica Moldovenească Nistreană”, au declarat autoritățile de la Tiraspol.

În programul Guvernului condus de Vasile Tofan, un capitol separat este dedicat reintegrării Transnistriei. Acesta prevede crearea Fondului de convergență și extinderea treptată a legislației moldovenești pe întreg teritoriul țării, inclusiv pe malul stâng al Nistrului. În program se precizează că Fondul de convergență va începe să funcționeze la 1 ianuarie 2027. Activitatea sa va fi transparentă, iar „portofoliul de proiecte” va fi publicat anual. Prioritate vor avea proiectele în domeniul educației, sănătății, infrastructurii, asistenței sociale, culturii, alimentării cu apă și canalizării, precum și al apropierii. De asemenea, programul prevede susținerea activității școlilor de pe malul stâng cu predare în limba română și monitorizarea situației drepturilor omului.