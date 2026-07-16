Tiraspol: Noile taxe impuse de Chișinău pot costa regiunea 40-50 milioane de dolari pe an

Autoritățile nerecunoscutei a Transnistriei au declarat că oficialii de la Chișinău intenționează să introducă, începând cu 1 august, accize și TVA de 20% pentru 11 categorii de mărfuri importate de întreprinderile din regiune.

Potrivit reprezentanților din Tiraspol, această măsură ar putea duce la pierderi anuale de 40–50 milioane de dolari, transmite bani.md.

Conform datelor din Tiraspol, noile taxe urmează să fie aplicate unor produse precum automobile, bijuterii și parfumuri. Cel mai mare impact financiar, se susține, va reveni importului de mijloace de transport.

Experții din regiunea transnistreană consideră că noile obligații fiscale vor afecta negativ activitatea agenților economici și vor conduce la creșterea prețurilor bunurilor importate.

În acest context, partea transnistreană a declarat că a propus organizarea unei ședințe a grupurilor de experți pe probleme economice pentru a discuta situația creată. Potrivit Tiraspolului, Chișinăul oficial a refuzat să participe la întâlnire.

Reprezentanții administrației nerecunoscute afirmă că intenționează să discute consecințele introducerii noilor taxe și să găsească posibile soluții, inclusiv în perspectiva unui nou runde de negocieri între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului.