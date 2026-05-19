Tinerii profesori, motivați să predea româna în Găgăuzia: Vor primi o primă de până la 15.000 de euro.

Scopul acestei măsuri este de a crește oferta de educație în limba română pe teritoriul autonomiei. Despre aceasta a declarat într-un interviu pentru agenția Agerpres ministrul educației Dan Perciun, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani. „Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele și să punem în aplicare proiectul”, a afirmat Perciun.

Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română. „Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a adăugat oficialul.

Dan Perciun consideră că măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia deoarece, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe.

Guvernul R. Moldova urmează să examineze pe 20 mai un proiect de hotărâre care majorează indemnizațiile acordate tinerilor profesori repartizați în școli după 1 iulie 2026.

Sprijinul financiar unic va varia între 160.000 și 375.000 de lei, în funcție de studii, localitatea de activitate și disciplina predată, cele mai mari sume fiind prevăzute pentru profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română din mediul rural. Indemnizația va fi achitată în două tranșe, după șase și 18 luni de activitate.