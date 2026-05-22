Tinerii profesori din raioanele R. Moldova ar putea primi locuințe sociale.

Guvernul analizează posibilitatea creării unor locuințe sociale pentru tinerii profesori care activează în raioane. Această măsură este menită să reducă deficitul de cadre didactice și să convingă absolvenții universităților să accepte posturi și în afara marilor orașe, scrie moldova1.md.

Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea de a pilota un asemenea proiect în raionul Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea beneficia atât de indemnizații de angajare, cât și de spații locative temporare.

„Astăzi o constrângere importantă este că dacă tu nu ești din raionul respectiv, neavând o locuință, este puțin probabil să accepți să te muți. Dacă statul ar reuși să rezolve și problema nu doar aceste indemnizații de încadrare, dar și problema locuinței decente pe o perioadă de timp, poate am reuși să atragem mai multă lume să opteze pentru a merge nu doar în Chișinău și nu doar în raionul de baștină, dar să mai uite și în general pe teritoriul Republicii Moldova ce opțiuni mai sunt, dar la asta lucrăm poate anul viitor venim”, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Republica Moldova nu se confruntă neapărat cu o lipsă generală de profesori, ci cu o distribuire inegală a acestora între localități, afirmă Dan Perciun. Acesta susține că în unele școli din Chișinău sunt cadre didactice suprasolicitate, însă în mediul rural există profesori care lucrează doar cu fracțiuni de normă din cauza numărului mic de elevi.

Potrivit datelor prezentate de MEC, în prezent sistemul educațional are circa 1.300 de funcții didactice vacante, în scădere față de anii precedenți.

Amintim că autoritățile au majorat indemnizația acordată tinerilor profesori care acceptă repartizarea în școli. Din acest an, aceasta poate ajunge până la 375.000 de lei pentru absolvenții care aleg să predea discipline deficitare, precum matematica, fizica, chimia sau informatica, în afara municipiului Chișinău.