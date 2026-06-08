Testul la matematică, pe internet: MEC investighează incidentul.

Instituția a anunțat că investighează suspiciunile privind implicarea posibilă a unui cadru didactic care ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor. Astfel de acțiuni contravin obligațiilor profesionale ale profesorilor și normelor de integritate, transmite radiomoldova.md.

Ministerul a subliniat că astfel de cazuri subminează încrederea în sistemul examenelor naționale.

„Astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice”, au declarat reprezentanții instituției.

Totodată, MEC critică și publicarea de către unele instituții media a unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi.

„Accentuăm că asemenea practici sunt contraproductive în timpul sesiunii, pot debusola elevii și pot devia discuțiile într-o direcție greșită, diminuând concentrarea asupra pregătirii reale”, au menționat reprezentanții ministerului.

Codul educației interzice publicarea subiectelor testelor de absolvire, precum și a soluțiilor acestora, înainte de începerea examenului, pe durata desfășurării lui sau până la publicarea oficială a subiectelor de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

Ministerul Educației și Cercetării anunță că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor.

Absolvenții de gimnaziu mai au de susținut examenul la Limba de instruire, pe 11 iunie. Elevii din școlile cu predare în rusă vor susține suplimentar testul la Limba română, pe 15 iunie.

În acest an, 30 de elevi au obținut nota „10” din oficiu la cel puțin unul dintre examene, după ce au fost distinși cu premii la olimpiadele republicane.