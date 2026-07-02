Termoelectrica a pornit lucrările de reparație la Stația de Pompare nr. 10.

Termoelectrica a demarat lucrările de reparație capitală a echipamentelor termomecanice din cadrul Stației de Pompare nr. 10.

Aceasta este una dintre unitățile importante ale Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (SACET).

Stația de Pompare nr. 10 a fost dată în exploatare în anul 1985, iar lucrările actuale reprezintă cea de-a doua etapă de modernizare a obiectivului, notează noi.md.

Prima etapă a inclus înlocuirea pompelor de tip vechi cu echipamente moderne, complet automatizate, de ultimă generație.

Prin realizarea acestor lucrări, va spori gradul de fiabilitate și siguranță în exploatare a unității, asigurând celor peste 30.000 de consumatori din sectorul Buiucani servicii de termoficare sigure, continue și eficiente energetic.

Creșterea eficienței SACET, prin implementarea celor mai performante soluții și tehnologii moderne, reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale „Termoelectrica” S.A.