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ipn
12 Iunie 2026, 13:06
1 289
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Tentativele de influențare a procurorilor vor fi înregistrate într-un registru special

Tentativele de influență asupra procurorilor vor trebui denunțate în termen de trei zile lucrătoare și vor fi consemnate într-un registru special.

Tentativele de influențare a procurorilor vor fi înregistrate într-un registru special.
Tentativele de influențare a procurorilor vor fi înregistrate într-un registru special.

Măsura este prevăzută într-un regulament care stabilește mecanismul de raportare și examinare a acestor cazuri, aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.

Regulamentul vizează influențele necorespunzătoare în cadrul CSP și al organelor din subordinea acestuia. În document, influența necorespunzătoare este definită ca orice intervenție, presiune, amenințare sau solicitare adresată unui agent public, menită să îl determine să acționeze într-un anumit mod în exercitarea atribuțiilor sale, atunci când aceasta nu întrunește elementele unei infracțiuni, transmite ipn.md.

Prin urmare, persoanele vizate vor fi obligate să respingă astfel de influențe și să le raporteze în termen de trei zile lucrătoare. Sesizările vor putea fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, urmând să fie examinate de o persoană desemnată de CSP, responsabilă de înregistrarea și documentarea cazurilor.

Toate tentativele de influențare vor fi înscrise într-un registru special, iar informațiile aferente vor avea caracter confidențial. În cazul în care sunt identificate indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, materialele vor fi transmise organelor competente pentru examinare.

În același timp, documentul prevede că, dacă o influență necorespunzătoare nu este denunțată, acest fapt poate constitui o încălcare a obligațiilor de integritate și poate atrage răspundere disciplinară. De asemenea, sancțiuni pot fi aplicate și pentru divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru refuzul înregistrării sesizărilor.

Sursă
ipn
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