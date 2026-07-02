Temperatură de aproape 60°C pe suprafețele Aeroportului din Chișinău.

Din cauza temperaturilor extreme, echipele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău desfășoară operațiuni de răcire a suprafețelor de mișcare ale aeroportului, dar și a zonelor din apropierea terminalului.

Potrivit reprezentanților aeroportului, asfaltul și suprafețele aeroportuare se încing mult mai puternic decât valorile indicate oficial de termometre. Înainte de aplicarea apei, temperatura acestor suprafețe ajungea la aproximativ 59°C, transmite noi.md.

După intervenția echipelor operaționale, temperatura a fost redusă până la 44°C, ceea ce contribuie la diminuarea efectului de supraîncălzire în zonele cu trafic intens și activitate continuă.

Măsurile sunt aplicate atât pentru protejarea infrastructurii aeroportuare, cât și pentru creșterea confortului pasagerilor, vizitatorilor și angajaților care își desfășoară activitatea zilnic sub soarele puternic.

Reprezentanții Aeroportului au transmis mulțumiri echipelor operaționale, tehnice, de handling, securitate, pompierilor aeroportuari și tuturor angajaților implicați în activitatea de zi cu zi pe platformele aeroportuare, unde temperaturile resimțite depășesc semnificativ valorile din prognoze.