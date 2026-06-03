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noi.md logonoi
3 Iunie 2026, 14:01
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Telefoane mobile nedeclarate, găsite în bagajul unei străine la aeroport

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au depistat telefoane mobile nedeclarate, în valoare de peste 50.000 de lei.

Telefoane mobile nedeclarate, găsite în bagajul unei străine la aeroport.
Telefoane mobile nedeclarate, găsite în bagajul unei străine la aeroport.

Cazul a fost documentat în cadrul controlului bagajelor pasagerilor sosiți în țară, pe ruta Istanbul - Chișinău, transmite noi.md.

Cu toate că una dintre călătoare a ales culoarul verde de control „nimic de declarat”, controlul non-intruziv al bagajelor a scos la iveală contrariul.

Astfel, în valiza acesteia au fost găsite două telefoane mobile de ultimă generație, a căror valoare totală depășește suma de 50.000 de lei, pe care femeia era obligată să le declare în cadrul controlului vamal. Documentată pe caz este o cetățeană a Statelor Unite ale Americii, în vârstă de 37 de ani.

Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional.

Serviciul Vamal reamintește că, bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor nu sunt pasibile declarării doar dacă nu sunt introduse în scopuri comerciale și valoarea lor intrinsecă nu depășește 300 de euro/persoană în cazul transportului terestru sau 430 de euro/persoană în cazul transportului aerian și maritim. În celelalte situații, declararea și, după caz, achitarea drepturilor de import sînt obligatorii.

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