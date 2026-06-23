Taxa de salubrizare va fi administrată după reguli noi.

Serviciul Fiscal de Stat anunță reguli noi pentru taxa de salubrizare, care vor intra în vigoare din 2026. Modificările se referă la persoanele care vor achita taxa, calcularea acesteia și termenul-limită de plată.

Potrivit noilor prevederi, taxa de salubrizare va putea fi aplicată fie persoanelor care au domiciliul înregistrat la o anumită adresă, fie proprietarilor locuințelor. Decizia va fi luată anual de autoritățile administrației publice locale, care vor putea alege doar una dintre aceste două categorii, transmite rupor.md.

De asemenea, calculul taxei va fi efectuat anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, în funcție de mecanismul stabilit de fiecare administrație locală.

O altă schimbare importantă vizează termenul de achitare. Începând cu perioada fiscală 2026, taxa pentru salubrizare va trebui plătită până la data de 25 septembrie a fiecărui an.

Contribuabilii vor primi avizele de plată cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului-limită. Taxa va putea fi achitată online prin serviciul guvernamental MPay sau prin platforma Serviciului Fiscal de Stat, dar și în numerar la bănci și oficiile poștale.

Totodată, Fiscul amintește că autoritățile locale au dreptul să acorde scutiri, amânări sau înlesniri la plata taxei pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cele social-vulnerabile.

În cazul neachitării la timp a taxei de salubrizare, pentru fiecare zi de întârziere va fi aplicată o penalitate de 0,0301% din suma datorată.