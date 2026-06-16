Tariful la apă se scumpește la Cahul.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noi tarife pentru apă și canalizare, care vizează operatorii Î.I.S. „Acva Nord” și S.A. „Apă-Canal Cahul”. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței din 16 iunie.

În cazul Î.I.S. „Acva Nord”, a fost stabilit un tarif de 6,32 lei/m³ pentru producerea și transportarea apei destinate redistribuirii. Întreprinderea livrează apă către consumatorii angro „SA Regia Apă Canal Bălți” și „SA Regia Apă Canal Soroca”. Tariful aprobat este cu 12 bani mai mic decât cel solicitat de operator, însă cu 23 de bani mai mare decât cel aflat acum în vigoare, transmite bani.md.

Tot în cadrul ședinței, ANRE a aprobat noi tarife pentru serviciile prestate de S.A. „Apă-Canal Cahul”. Pentru alimentarea cu apă, tariful a fost stabilit la 23,45 lei/m³, cu 1,74 lei mai puțin decât nivelul solicitat, dar cu 1,06 lei mai mult față de tariful actual.

În același timp, tariful pentru serviciul de canalizare a fost redus la 13,75 lei/m³. Acesta este cu 37 de bani sub nivelul solicitat de operator și cu 1,97 lei mai mic decât tariful aflat în prezent în vigoare.

Potrivit ANRE, noile tarife au fost calculate în baza cheltuielilor justificate ale operatorilor și a indicatorilor economici estimați pentru anul 2026.