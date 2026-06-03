Tarife noi la apă și canalizare în mai multe orașe: Facturile vor crește cu aproape 50%.

în unele localități, facturile ar putea crește semnificativ, informează bani.md.

La Florești, operatorul local cere o majorare puternică a tarifului pentru canalizare — de la 24,06 lei la 35,92 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 49%. În schimb, tariful pentru apă ar urma să scadă simbolic, cu un ban, de la 31,76 lei la 31,75 lei. Totodată, compania solicită introducerea unui tarif separat pentru apa tehnologică în satele Ciutulești și Sîrbești, unde apa furnizată nu corespunde normelor pentru apă potabilă.

La Ungheni, „Apă-Canal Ungheni” solicită majorarea tarifului pentru apă de la 23,54 lei la 26,85 lei pentru un metru cub, adică cu aproximativ 14%. Și canalizarea se propune să se scumpească de la 15,11 lei la 16,32 lei, ceea ce reprezintă o creștere de circa 8%.

La Dondușeni, operatorul cere o majorare de aproximativ 1,5% pentru apă — de la 42,60 lei la 43,26 lei pentru un metru cub. Pentru canalizare, creșterea solicitată este mai mare: de la 26,69 lei la 28,75 lei, adică aproape 8%.

Printre cele mai mari tarife solicitate sunt cele din Basarabeasca. Operatorul local cere majorarea tarifului pentru apă de la 45,55 lei la 49,71 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 9%. Și canalizarea ar urma să se scumpească de la 36,90 lei la 39,77 lei, adică cu aproape 8%.

În același timp, la Fălești operatorul municipal propune reducerea tarifelor pentru ambele servicii. Apa ar urma să se ieftinească de la 35,48 lei la 33,07 lei pentru un metru cub, adică cu aproape 7%, iar canalizarea — de la 39,68 lei la 39,56 lei, o scădere de aproximativ 0,3%.

Toate solicitările urmează să fie analizate de ANRE, care va decide dacă noile tarife vor fi aprobate integral sau ajustate.