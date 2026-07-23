Taburceanu a returnat toate salariile primite la MoldATSA: Mecanismul rămâne secret.

MoldATSA confirmă că fosta angajată a instituției, Anastasia Taburceanu, a returnat integral toate salariile primite pe durata raporturilor de muncă.

Informația este conținută în răspunsul oficial transmis de bani.md, preluat de rupor.md.

„Confirmăm transferul doamnei Anastasia Taburceanu în contul bancar al Î.S. MoldATSA a sumelor de bani ce reprezintă salariile primite de aceasta pe întreaga perioadă a raporturilor de muncă”, precizează întreprinderea.

Totodată, MoldATSA refuză momentan să ofere detalii despre mecanismul juridic de returnare a banilor, destinația sumelor primite sau modul în care acestea au fost reflectate în evidența contabilă a întreprinderii.

Instituția explică că aceste informații vor putea fi făcute publice doar după finalizarea verificărilor efectuate de Comisia de Revizie și Inspecția Financiară, care sunt în curs de desfășurare.

Potrivit MoldATSA, dezvăluirea prematură a informațiilor solicitate ar putea afecta buna desfășurare a verificărilor, inclusiv procesul de colectare și evaluare a probelor și documentelor examinate de autoritățile competente.

În plus, întreprinderea face referire la prevederile Legii privind accesul la informațiile de interes public și ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, susținând că accesul la informațiile care fac obiectul procedurilor de control poate fi restricționat pe durata desfășurării acestora.

MoldATSA precizează că va putea oferi informații suplimentare doar după finalizarea verificărilor și în măsura în care concluziile autorităților competente vor permite dezvăluirea acestora în conformitate cu normele legale.