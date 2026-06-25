Sute de tractoare blochează drumurile naționale și se îndreaptă spre vamă.

Tensiunile în sectorul agroindustrial au atins un punct maxim după protestul în masă organizat miercuri, 24 iunie 2026.

În ciuda faptului că lucrările agricole sezoniere sunt în plină desfășurare, peste 250 de tractoare și sute de fermieri din 21 de raioane au blocat mai multe drumuri naționale, transmite noi.md.

Potrivit declarației oficiale a asociației Forța Fermierilor, producătorii agricoli protestează categoric împotriva intenției Guvernului de a majora cota TVA la 20% pentru produsele agricole. Pe lângă menținerea facilităților fiscale, fermierii cer plăți directe pe hectar pentru fermierii micro, mici și mijlocii (pentru cereale și culturi oleaginoase), precum și rambursarea integrală (100%) a accizelor pentru anul curent.

Paralel cu manifestațiile de pe teritoriul țării, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință de urgență cu participarea asociațiilor relevante pentru a formula o poziție comună. Toate organizațiile prezente au respins în unanimitate majorarea taxelor: „Toate asociațiile au respins în unanimitate ideea majorării TVA la 20% pentru produsele agricole și principalele produse alimentare. Majoritatea covârșitoare a structurilor au votat ferm pentru menținerea cotei TVA la nivelul actual de 8%”, declară reprezentanții Forța Fermierilor.

Fermierii au cerut ministrului agriculturii să își asume public această poziție, avertizând că o eventuală majorare îi va ruina pe producători și va duce la creșterea prețurilor la alimente pe lanțul de aprovizionare, lovind direct consumatorii. Deși ministrul a promis că avizul instituției va susține menținerea cotei reduse de 8%, fermierii au caracterizat declarațiile publice drept „ezitante”. Aceștia acuză Ministerul Finanțelor de rigiditate, susținând că instituția nu dorește să renunțe la cota de 20% și încearcă să impună mecanisme alternative complicate.

„Fermierii cunosc poziția ministrului finanțelor, care categoric nu vrea să renunțe la ideea majorării TVA la 20% și recurge la diverse tertipuri, cum ar fi taxarea inversă. În principiu, acest lucru nu schimbă situația pentru producători și reprezintă o procedură extrem de complicată. Chiar și Asociația Exportatorilor de Cereale a confirmat că orice majorare a TVA, indiferent cine va plăti, în final va cădea pe umerii fermierilor”, se arată în declarație.

Deși asociația numește această situație un „proces continuu de intimidare”, producătorii agricoli au decis să nu cedeze.

Astăzi, o parte semnificativă a tehnicii agricole mobilizate va fi transferată strategic către mai multe puncte vamale din țară. Având în vedere blocada actuală și riscul escaladării acesteia la frontieră, asociația Forța Fermierilor solicită oficial convocarea astăzi a unei ședințe de urgență cu președintele Parlamentului și președintele țării pentru a stabili măsuri imediate de soluționare a crizei.