Sute de angajați din Soroca nu și-au primit lefurile câteva luni.

Hotărârea a fost pronunțată pe 19 mai 2026 de Judecătoria Soroca, în urma examinării unui dosar contravențional privind neachitarea salariilor și indemnizațiilor către angajații unei companii locale, informează noi.md.

Potrivit materialelor cauzei, în urma unui control inopinat efectuat de Inspecția Teritorială de Muncă Drochia la 13 martie 2026, inspectorii au constatat că administrația întreprinderii nu a executat prescripțiile anterioare privind respectarea legislației muncii.

Documentele instanței arată că angajaților nu le-au fost achitate la timp salariile pentru lunile septembrie–octombrie 2025, iar restanțele salariale au ajuns la suma de 3.559.664 de lei. Totodată, au fost constatate încălcări privind plata indemnizațiilor de concediu, achitările la încetarea raporturilor de muncă și lipsa semnăturilor salariaților pe ordinele de concediere.

În hotărâre se menționează că unor salariați nu le-au fost achitate sumele salariale cuvenite după încetarea contractelor de muncă, iar în cadrul controalelor au fost identificate nereguli privind calcularea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Administratorul întreprinderii nu și-a recunoscut vina și a declarat în instanță că restanțele salariale au apărut din cauza situației economico-financiare dificile a companiei și a lipsei resurselor financiare suficiente. Acesta a mai precizat că întreprinderea pregătește actele necesare pentru inițierea procedurii de insolvabilitate.

Instanța însă a considerat că argumentele invocate nu justifică neexecutarea obligațiilor față de angajați. Judecătorul a constatat că neachitarea salariilor și indemnizațiilor pe o perioadă mai mare de două luni reprezintă o încălcare gravă a drepturilor salariaților și a legislației muncii.

În consecință, administratorul întreprinderii a fost recunoscut vinovat pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor și sancționat cu amendă în mărime de 3.500 de lei.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.