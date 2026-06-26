SUA vor înceta să acorde azil politic străinilor.

Statele Unite aproape că au încetat complet să mai primească solicitanți străini de azil politic, a anunțat adjunctul șefului aparatului Casei Albe, Steven Miller.

Potrivit oficialului, administrația a găsit o modalitate de a redirecționa solicitanții de azil către alte state. Miller a numit acest mecanism o soluție eficientă. De asemenea, el a confirmat intenția de a înăspri controlul la granița cu Mexicul. La Casa Albă se consideră că cererile de azil la frontiera de sud-vest sunt întotdeauna false, iar solicitanții fie sunt infractori, fie doresc să trăiască din ajutoare sociale. Miller a îndemnat cetățenii din Haiti, care au statut de protecție temporară, să se întoarcă în țara natală.

Anterior, Curtea Supremă a SUA a susținut poziția administrației. Verdictul judiciar permite guvernului să înceteze acordarea statutului special cetățenilor din Siria și Haiti care locuiesc în țară fără temei legal. Această decizie oferă autorităților posibilitatea de a deporta sute de mii de persoane.

În cadrul înăspririi politicii migratorii a SUA, anterior au fost îndemnați toți solicitanții de green card să părăsească țara. Străinii trebuie să părăsească Statele Unite pe durata examinării documentelor lor. Măsura vizează categoriile neimigrante — studenți, deținători de viză de muncă și turiști.