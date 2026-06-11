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tvrmoldova.md logotvrmoldova
11 Iunie 2026, 11:20
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SUA au ajutat la returnarea în Moldova a unui suspect de trafic de droguri

Un cetățean moldovean căutat pentru trafic de droguri a fost returnat în Republica Moldova cu sprijinul autorităților din Statele Unite și al organelor de aplicare a legii de la Chișinău.

SUA au ajutat la returnarea în Moldova a unui suspect de trafic de droguri.
SUA au ajutat la returnarea în Moldova a unui suspect de trafic de droguri.

Potrivit Ambasadei SUA, cazul reflectă cooperarea bilaterală în combaterea criminalității transnaționale, informează tvrmoldova.md.

„Acum, acest fugar va fi acum adus în fața justiției la Chișinău”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA la Chișinău.

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