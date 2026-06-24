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ipn
24 Iunie 2026, 20:36
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Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor universitare

Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice.

Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor universitare.
Studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor universitare.

Prevederea se regăsește în Regulamentul-cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de Guvern, transmite ipn.md.

Documentul introduce pentru prima dată reguli unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit acestuia, instrumentele AI pot fi folosite doar în condițiile stabilite de fiecare instituție și trebuie declarate atunci când influențează evaluarea lucrării. Studenții le pot utiliza ca suport, dar nu pentru a genera integral lucrări prezentate ca fiind proprii.

Regulamentul califică abatere academică utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, inclusiv lipsa declarării sau folosirea ei cu impact semnificativ asupra rezultatului. Abaterile vor fi clasificate în minore, medii și grave. Sancțiunile pentru studenți pot include refacerea lucrării, anularea evaluării, neadmiterea la susținerea tezei sau exmatricularea. Cadrele didactice și conducătorii de teze pot fi sancționați disciplinar sau pot pierde temporar dreptul de a coordona sau evalua lucrări.

Universitățile vor fi obligate să își stabilească propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale, să informeze studenții și profesorii și să creeze comisii de etică pentru investigarea încălcărilor. Regulamentul se aplică tuturor programelor și activităților academice din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

„Noile reguli oferă universităților instrumente clare pentru prevenirea și sancționarea fraudelor academice și contribuie la creșterea prestigiului și credibilității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova”, a declarat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun.

Sursă
ipn
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