31 Mai 2026, 11:44
Studenții moldoveni vor pierde ajutorul pentru locuințe în Franța

În Franța, începând cu 1 iulie 2026, aproximativ 100.000 de studenți din țări care nu fac parte din Spațiul Economic European vor înceta să primească ajutor personalizat pentru locuință (APL).

Potrivit Euronews, care citează o sursă din Casa de Alocații Familiale (CAF), este vorba despre studenți străini din țări din afara UE, care nu primesc burse de stat bazate pe criterii sociale. Conform planurilor actuale, acest criteriu va deveni esențial: fără bursă, accesul la APL va fi închis pentru ei, transmite logos-pres.md.

Măsura este deja inclusă în buget

Decizia este inclusă în legea bugetului Franței pentru 2026 și a fost aprobată de Consiliul Constituțional la începutul anului. Autoritățile explică reforma prin necesitatea reducerii cheltuielilor publice.

În același timp, în dezbaterile parlamentare s-a subliniat că statul nu intenționează să revizuiască „drepturile deja dobândite” ale beneficiarilor de ajutor. Totuși, detaliile finale vor fi stabilite printr-un decret separat, care, potrivit unui reprezentant CAF, ar putea fi publicat chiar înainte de intrarea în vigoare a măsurii.

Cine va fi afectat

Potrivit estimărilor, restricțiile vor viza studenții din țări din afara UE, SEE și Elveției, care nu sunt bursieri. Este vorba despre aproximativ 100.000 de persoane în toată Franța. Experții și organizațiile studențești avertizează că efectul ar putea fi semnificativ.

Conform Federației Asociațiilor Studențești (FAGE), aproximativ 22% dintre studenți trăiesc cu mai puțin de 100 de euro pe lună după plata chiriei. Aproape 38% dispun de mai puțin de 150 de euro pe lună pentru hrană, transport și viața socială. În final, fiecare al doilea student trăiește cu mai puțin de 200 de euro pe lună după ce plătește pentru locuință.

Reforma a devenit parte a legii finanțelor pentru 2026 și a stârnit deja critici din partea opoziției și organizațiilor publice. Aceștia atrag atenția asupra riscului de agravare a situației studenților străini, mai ales în marile orașe, unde costul chiriei rămâne ridicat. Totodată, până la 1 iulie 2026, regulile actuale continuă să se aplice fără modificări.

