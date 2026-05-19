Structura Ministerului Economiei se extinde cu 33 de unități, inclusiv un nou secretar de stat.

Reforma are drept scop consolidarea capacităților ministerului pentru transpunerea legislației Uniunii Europene și gestionarea noilor domenii transferate în responsabilitatea instituției, inclusiv turismul și inovațiile tehnologice.

Cheltuielile anuale suplimentare pentru aceste modificări sunt estimate la aproximativ 10,4 milioane de lei. Aceste prevederi sunt cuprinse în proiectul hotărârii Guvernului, care vizează reorganizarea instituției și adaptarea structurii acesteia la noile responsabilități asumate. Proiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței cabinetului din 20 mai, informează logos-press.md.

Proiectul prevede o reorganizare internă a ministerului, inclusiv crearea unor noi subdiviziuni. Printre acestea se numără o subdiviziune dedicată dezvoltării turismului și o nouă direcție pentru politica în domeniul economiei digitale, inteligenței artificiale și inovațiilor tehnologice.

În același timp, numărul secretarilor de stat va crește de la patru la cinci, iar mai multe direcții existente vor fi extinse prin mărirea personalului și a posturilor de conducere.

În contextul transferului domeniului turismului în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acesta va deveni și fondatorul instituției publice „Oficiul Național de Turism”. Până acum, această funcție era exercitată de Ministerul Culturii.

Autorii proiectului explică faptul că sarcinile privind implementarea legislației UE în domeniile ministerului economiei trebuie să fie în mare parte realizate până în 2026. Având în vedere volumul substanțial de norme europene, termenele strânse și limita actuală de personal, instituția trebuie să își extindă urgent structura.