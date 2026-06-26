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rupor.md logorupor
26 Iunie 2026, 21:18
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Străzile din Chișinău sunt stropite cu apă tehnică din cauza caniculei extreme

Autoritățile din Chișinău au scos pe străzi utilaje speciale pentru stropirea carosabilului în orele de vârf ale caniculei.

Străzile din Chișinău sunt stropite cu apă tehnică din cauza caniculei extreme.
Străzile din Chișinău sunt stropite cu apă tehnică din cauza caniculei extreme.

Această măsură este necesară pentru a proteja carosabilul de deformări și pentru a reduce nivelul de praf din aer, au explicat reprezentanții Primăriei, transmite rupor.md.

Principalul scop al stropirii regulate a carosabilului este protejarea asfaltului împotriva deteriorării accelerate provocate de temperaturile extrem de ridicate. Specialiștii municipali explică faptul că, atunci când carosabilul se încinge puternic sub razele soarelui, asfaltul își pierde din rezistență. Ca urmare, pe drumuri, în special pe arterele cu trafic intens, pot apărea rapid fisuri adânci și denivelări. Totodată, asfaltul umed contribuie la reducerea cantității de praf ridicate de autovehicule.

Pentru aceste lucrări, serviciile municipale folosesc exclusiv apă tehnică, extrasă din galeriile subterane ale întreprinderii „Mina Chișinăului”. Reprezentanții Primăriei subliniază că această soluție permite întreținerea și curățarea străzilor fără a utiliza rezervele de apă potabilă din rețeaua municipală. Stropirea carosabilului va continua pe toată perioada caniculei, iar programul intervențiilor va fi ajustat de specialiști în funcție de condițiile meteorologice.

Regimul special de lucru al serviciilor comunale a fost introdus după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru sfârșitul lunii iunie 2026 Coduri Portocaliu și Roșu de pericol meteorologic. Potrivit prognozelor meteorologilor, în această perioadă Republica Moldova va fi afectată de un val puternic de căldură, iar temperaturile maxime vor ajunge în majoritatea regiunilor țării și în Chișinău la valori extreme de +39…+41°C.

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