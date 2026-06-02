theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
2 Iunie 2026, 12:14
482
Copiază linkul
Link copiat

Strada Meșterul Manole din Chișinău va intra în reparație capitală

Strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana va intra în reparație capitală în următoarele săptămâni.

Strada Meșterul Manole din Chișinău va intra în reparație capitală.
Strada Meșterul Manole din Chișinău va intra în reparație capitală.

Potrivit Primăriei Chișinău, e vorba de o suprafață carosabilă de aproximativ 30.000 de metri pătrați, iar cea a trotuarelor de peste 7.000 de metri pătrați.

Potrivit municipalității, proiectul este unul multianual, iar în prima etapă va fi reabilitat tronsonul cuprins între străzile Alecu Russo și Maria Drăgan, pe o parte a străzii. După finalizarea primei etape, autoritățile intenționează să continue reabilitarea și pe cealaltă parte, transmite ipn.md.

Proiectul prevede repararea carosabilului și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, modernizarea sistemului de iluminat public și amenajarea spațiilor verzi. Totodată, municipalitatea examinează posibilitatea valorificării spațiului verde din mijlocul străzii prin amenajarea unor alei pietonale și piste pentru bicicliști.

Edilul capitalei, Ion Ceban, a declarat că strada Meșterul Manole este una dintre cele mai degradate artere din Capitală și că nu a beneficiat de reparații capitale de la darea sa în exploatare.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici