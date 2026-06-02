Strada Meșterul Manole din Chișinău va intra în reparație capitală.

Potrivit Primăriei Chișinău, e vorba de o suprafață carosabilă de aproximativ 30.000 de metri pătrați, iar cea a trotuarelor de peste 7.000 de metri pătrați.

Potrivit municipalității, proiectul este unul multianual, iar în prima etapă va fi reabilitat tronsonul cuprins între străzile Alecu Russo și Maria Drăgan, pe o parte a străzii. După finalizarea primei etape, autoritățile intenționează să continue reabilitarea și pe cealaltă parte, transmite ipn.md.

Proiectul prevede repararea carosabilului și a trotuarelor, înlocuirea bordurilor, modernizarea sistemului de iluminat public și amenajarea spațiilor verzi. Totodată, municipalitatea examinează posibilitatea valorificării spațiului verde din mijlocul străzii prin amenajarea unor alei pietonale și piste pentru bicicliști.

Edilul capitalei, Ion Ceban, a declarat că strada Meșterul Manole este una dintre cele mai degradate artere din Capitală și că nu a beneficiat de reparații capitale de la darea sa în exploatare.