Strada Gheorghe Asachi este modernizată integral: O parte dintre lucrări se desfășoară noaptea.

Lucrările de reparații pe strada Gheorghe Asachi — pe tronsonul dintre străzile Vasile Dokuceaev și Vasile Alecsandri au continuat și în noaptea de 15 septembrie. Despre acest lucru a anunțat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Potrivit acestuia, muncitorii au continuat să frezeze asfaltul uzat. Suprafața totală a sectorului pe care au fost deja efectuate aceste lucrări constituie circa 8.000 de metri pătrați. După aceea, aici va fi așternut un nou strat de asfalt, scrie rupor.md.

Strada Gheorghe Asachi este reparată complex. Proiectul prevede reabilitarea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea locurilor de parcare și a zonelor verzi, precum și modernizarea iluminatului stradal.

„Cea mai mare parte a lucrărilor o desfășurăm pe timp de noapte”, a menționat Ion Ceban.