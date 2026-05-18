logos.press.md
18 Mai 2026, 12:41
Strada Burebista din Capitală intră în reparații

Lucrările rutiere pe strada Burebista din sectorul Botanica al Capitalei au început duminică seara. Reconstrucția este planificată pe tronsonul cuprins între bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa.

Aceasta face parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere.

Potrivit Primăriei Chișinău, în primul rând, va fi efectuată frezarea asfaltului uzat, urmată de lucrări de reparație a suprafeței carosabile. Printre altele, baza drumului va fi consolidată acolo unde este necesar, se va așterne stratul de bază, se vor aduce la nivelul solului gurile de vizitare și prizele de apă etc., informează logos-pres.md.

În legătură cu desfășurarea lucrărilor, traficul rutier va fi parțial restricționat pe strada Burebista începând de astăzi. Restricția va fi valabilă până pe 10 iunie.

În acest an este planificată reconstrucția mai multor artere de transport din Capitală, inclusiv: bulevardul Iuri Gagarin, strada Sarmizegetusa, tronsonul dintre bulevardul Cuza Vodă și strada Burebista; șoseaua Hâncești în zona sensului giratoriu (strada Lech Kaczynski); strada Meșterul Manole, strada Muncești (partea superioară) și altele.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnele rutiere temporare instalate în zonele de lucru și, pe cât posibil, să aleagă rute alternative pentru a evita ambuteiajele.

Sursă
logos.press.md
