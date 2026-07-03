Stoianoglo: Piața criptomonedelor din Moldova a ajuns sub controlul organelor de drept.

Piața criptomonedelor din Republica Moldova nu este încă reglementată.

În lipsa unei legislații clare, acest sector a ajuns, în opinia sa, sub controlul structurilor de securitate și al organelor de drept. Această situație creează premise pentru urmăriri penale pe diverse capete de acuzare, inclusiv spălare de bani sau evaziune fiscală.

O astfel de opinie a fost exprimată pe rețelele sociale de deputatul și fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, transmite infotag.md.

„Acum câțiva ani, un tânăr antreprenor a fost forțat să părăsească țara din cauza activității în domeniul criptomonedelor. Astăzi, el face același lucru în Dubai, câștigă legal și plătește taxe statului care s-a dovedit a fi mai inteligent. Astfel, Moldova exportă bani, afaceri și oameni în loc să atragă investiții și să suplimenteze bugetul. Deși soluția este evidentă: să se creeze reguli transparente după modelul sectorului IT de succes, care deja asigură aproximativ 8% din PIB”, consideră el.

Potrivit spuselor sale, „până acum sute de dosare legate de criptomonede zac ani de zile fără mișcare și nu ajung în instanță, deși în spatele fiecărui astfel de dosar se află persoane concrete, destul de bogate, care pot fi sursa unor interese”.

„Așa nu se dezvoltă economia. Sistemul de aplicare a legii trebuie să lupte împotriva criminalității, nu să înlocuiască politica economică a statului”, este convins deputatul opoziției.