Statul vrea să creeze un registru al prețurilor bunurilor imobile.

Prevederea se conține într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și discutat la consultările organizate de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, informează ipn.md.

Autoritățile susțin că măsura ar putea reduce birocrația și problemele care apar acum la calcularea plăților pentru folosirea acestor terenuri. Or legea actuală este greu de aplicat deoarece pentru fiecare teren este nevoie de evaluări separate. În Republica Moldova sunt însă foarte puțini evaluatori autorizați, iar costurile pentru aceste servicii sunt mari.

La consultări s-a discutat și despre diferențele mari dintre localități la stabilirea acestor plăți. Unele primării aplică taxe mai mari, altele mai mici, iar lipsa unor reguli clare creează neînțelegeri atât pentru autorități, cât și pentru agenții economici.

Probleme apar și în cazul spațiilor comerciale aflate la parterul blocurilor locative, unde calcularea plăților pentru teren este mai complicată.

Participanții la consultări au ajuns la concluzia că legea trebuie modificată și simplificată, iar noul registru al prețurilor ar putea ajuta statul să stabilească mai rapid valoarea terenurilor, fără costuri mari pentru fiecare evaluare în parte.