Statul va cumpăra 80 de metri pătrați pe bulevardul Ștefan cel Mare pentru 3 milioane de lei.

Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege conform căruia lucrările de „consolidare a clădirii Procuraturii Generale” sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică și de importanță națională. Această decizie va permite exproprierea forțată a ultimelor două spații din clădire aflate în proprietate privată, scrie logos-pres.md.

Imobilul este situat la adresa: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 73. Aici își desfășoară activitatea Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor și una dintre procuraturile specializate. Spațiile rămase, cu suprafețele de 54 metri pătrați și 29,2 metri pătrați, sunt situate la subsol.

Istoricul problemei

„Din cele 24 de obiecte privatizate anterior, s-a ajuns la un acord cu proprietarii pentru 16 dintre ele. Alte șase obiecte au fost inițial vândute prin contracte de vânzare-cumpărare pentru 7,68 milioane lei, iar răscumpărate ulterior pentru 23,12 milioane lei. Este o sumă uriașă – cheltuieli pe care statul le suportă din cauza unor decizii neclare ale autorităților precedente. În ceea ce privește cele două spații rămase, de 54 metri pătrați și 29,2 metri pătrați, am efectuat o analiză de piață. Având în vedere că este vorba de prima linie pe bulevardul Ștefan cel Mare, aceste aproximativ 80 mp ne vor costa în jur de 3 milioane lei”, a declarat vice-directorul general al agenției Valerian Bobu.

În 2024, pentru răscumpărarea acestor spații s-au solicitat 2,082 milioane lei, însă tranzacțiile nu au fost finalizate.

Pentru anul 2026, autoritățile au prevăzut aproximativ 3 milioane lei pentru procedura de expropriere. Această sumă este inclusă în fondul general de compensații, care constituie 44 milioane lei.

Comentând privatizarea realizată în această clădire de-a lungul anilor trecuți, Valerian Bobu a menționat că toate procesele de privatizare au fost verificate:

„Unele proceduri au fost mai corecte, altele mai puțin. Evaluarea juridică a acestor fapte trebuie făcută de organele de drept. Totuși, trebuie luat în considerare și termenul de prescripție: fiindcă a fost demult, demersurile noastre și eventualele acțiuni posibile în prezent sunt minime”.

Potrivit deputatului Dorian Istratii, dacă se ia în calcul valoarea de piață a imobilului din centrul capitalei (aproximativ 2.000 euro pe metru pătrat), valoarea totală a tuturor spațiilor privatizate în acești ani în clădirea procuraturii se ridică astăzi la aproape 100 milioane lei.