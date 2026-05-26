Statul va cheltui 900.000 de lei pentru sistemul informațional e-Zilier și mentenanța acestuia.

Conform autorităților, scopul sistemului este de a crea un mecanism digital pentru generarea, distribuirea și gestionarea voucherelor digitale destinate zilierilor, precum și „simplificarea maximă a procesului de înregistrare a acestora de către beneficiarii de lucrări necalificate cu caracter ocazional”, transmite realitatea.md.

Voucherul va fi generat de beneficiarul lucrărilor prestate și va include informații despre valoarea netă a remunerării, va avea un cod unic, data lucrărilor prestate, adresa localității.

„Sistemul informațional, dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecției, își propune să simplifice procesele administrative pentru angajatori prin eliminarea evidenței pe suport de hârtie. Unul dintre cele mai semnificative efecte asupra sectorului privat îl reprezintă simplificarea procedurilor administrative. Prin noul sistem informațional „e-Zilier”, angajatorii pot înregistra zilierii, achita impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale. Totodată, prin implementarea sistemului informațional „e-Zilier”, nu va fi necesară raportarea către Inspectoratului de Stat al Muncii deoarece accesul la datele din sistemul informațional a inspectorilor de muncă va fi, în timp real și va oferi posibilitatea verificării formalizării muncii zilierilor”, conform reprezentanților Ministerului Muncii.

Autoritățile consideră că evidența pe suport de hârtie a zilierilor este ineficientă și descurajantă. Responsabilii consideră că implementarea unui sistem digital de evidență ar simplifica procedura de raportare și ar putea reduce nivelul de muncă informală în sectorul agricol.