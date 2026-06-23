Statul va aloca 41 de milioane de lei pentru unirea a șase primării din raionul Hâncești.

Șase primării din raionul Hâncești — Bălceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcani, Pervomaiscoe și Secăreni — au decis să se unească într-o singură unitate administrativă.

În cadrul reformei, statul va acorda un grant stimulativ pentru dezvoltare în valoare de 41 milioane de lei, care va fi direcționat spre modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și implementarea proiectelor de interes local. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, unificarea va permite creșterea semnificativă a capacităților financiare ale noii structuri administrative, transmite rupor.md.

Conform datelor autorităților, bugetul total al acestor localități este de aproximativ 70 milioane de lei, astfel că finanțarea suplimentară va reprezenta o resursă importantă pentru dezvoltarea drumurilor, serviciilor comunale și proiectelor sociale.

Guvernul menționează că procesul de unificare voluntară a primăriilor continuă în toată țara: aproximativ 790 de administrații locale sunt deja implicate în reformă. După recentele modificări legislative, procedura a devenit mai simplă, iar numărul inițiativelor de unificare continuă să crească.