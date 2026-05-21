Statul va acoperi 50% din salariile studenților din învățământul dual

Potrivit ministrului, fondul de subvenționare pentru astfel de companii va fi majorat aproape până la 25 de milioane de lei. Autoritățile intenționează să extindă sistemul de învățământ dual și să ajungă la 2.500 de elevi, transmite moldova1.md.

În prezent, în program participă 45 de instituții de învățământ și 230 de companii. Ministerul Educației a declarat că intenționează să crească treptat numărul de înscrieri în învățământul dual, reducând în același timp numărul locurilor în sistemul clasic de educație profesională.

Până în 2030, autoritățile intenționează să crească numărul studenților din anul întâi până la 3.000 și să îmbunătățească rata de angajare a absolvenților.

De asemenea, începând cu 2030, susținerea examenului de licență va deveni obligatorie pentru elevii instituțiilor profesional-tehnice care doresc să continue studiile la universități.