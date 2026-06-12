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bani.md logobani
12 Iunie 2026, 16:00
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Statul plănuiește să impoziteze donațiile bănești care nu vin de la familie

Persoanele care primesc donații în bani ar putea fi obligate să plătească impozit pe venit începând cu anul 2027.

Statul plănuiește să impoziteze donațiile bănești care nu vin de la familie.
Statul plănuiește să impoziteze donațiile bănești care nu vin de la familie.

Măsura este inclusă în proiectul de reformă fiscală elaborat de Ministerul Finanțelor și vizează extinderea bazei de impozitare prin includerea donațiilor monetare în categoria veniturilor impozabile, informează bani.md.

Potrivit documentului, excepție vor face doar donațiile primite de la rudele de gradul I și cele efectuate între soți. În toate celelalte cazuri, beneficiarul donației va avea obligația să declare venitul și să achite impozitul aferent.

În prezent, donațiile primite de persoanele fizice sunt considerate venituri neimpozabile. Ministerul Finanțelor susține însă că actualul regim creează posibilități de evitare a obligațiilor fiscale prin prezentarea unor venituri drept donații.

Autorii proiectului argumentează că noua regulă urmărește prevenirea utilizării donațiilor ca mecanism de evitare fiscală, extinderea bazei fiscale și asigurarea unui tratament mai echitabil pentru diferitele forme de venit. Totodată, măsura ar urma să contribuie la creșterea transparenței circulației banilor și la reducerea posibilităților de disimulare a veniturilor impozabile.

O modificare importantă vizează și donațiile acordate de companii persoanelor fizice. Dacă până acum obligațiile fiscale erau asociate în principal plătitorului, proiectul prevede că beneficiarul va declara suma primită și va achita impozitul prin declarația anuală privind impozitul pe venit.

Reforma face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care urmăresc reducerea numărului de scutiri fiscale și extinderea categoriei de venituri supuse impozitării. În aceeași listă se regăsesc și anumite câștiguri de capital, dividende mai vechi și alte venituri care în prezent beneficiază de tratament fiscal preferențial.

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bani.md logobani
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