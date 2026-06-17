Starea de urgență în economie, prelungită în Transnistria.

În Transnistria, starea de urgență în economie a fost prelungită până pe 17 iulie, inclusiv.

Decizia a fost luată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem, în cadrul unei ședințe extraordinare, care a aprobat decretul lui Vadim Krasnoselski.

Potrivit autorităților nerecunoscute din regiune, menținerea stării de urgență este necesară pentru prevenirea unei crize umanitare și menținerea stabilității sociale până la normalizarea situației economice, scrie bani.md.

La Tiraspol se afirmă că dificultățile sunt cauzate de factori externi — reducerea livrărilor de gaze, presiunea asupra întreprinderilor locale și probleme în sectorul bancar. Aceasta a dus la scăderea veniturilor fiscale.

Starea de urgență permite reacționarea rapidă la schimbările din sectorul energetic și redistribuirea finanțelor fără proceduri îndelungate. Conducerea regiunii a redus sau a suspendat deja o serie de programe de dezvoltare și cheltuieli ale instituțiilor pentru a asigura plata pensiilor, salariilor și alocațiilor sociale.

Autoritățile mai declară că locuitorii ajută la reducerea poverii bugetare prin donații către Fondul de sprijin social „Împreună”. Potrivit datelor lor, organizațiile, întreprinderile și cetățenii au virat în fond peste 146 milioane de ruble transnistrene.

Dintre acestea, peste 30 milioane au fost deja alocate pentru achiziționarea de medicamente, pensii și alocații, precum și pentru întreținerea orfelinatelor, internatelor și altor instituții sociale.