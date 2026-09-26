Stare de urgență în Moldova: Consumul de apă va fi redus, iar vânzarea motorinei în canistre va fi limitată.

Din 26 septembrie, Moldova trece în regim de stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

În prezent, țara dispune de energie electrică, combustibil și apă, însă riscurile legate de furnizarea acestora au crescut. Autoritățile trebuie să poată reacționa mai rapid pentru a preveni întreruperile și a proteja populația în cazul deteriorării situației.

În regiune, infrastructura energetică a Ucrainei continuă să fie afectată, posibilitățile de import al energiei electrice sunt limitate, iar piețele internaționale de gaze și combustibili rămân instabile. Totodată, seceta și nivelul extrem de scăzut al apei din Nistru și Prut exercită presiune asupra rezervelor de apă. Odată cu apropierea sezonului rece, consumul de energie va crește.

Comisia Națională de Gestionare a Crizelor, prin deciziile nr. 8 și nr. 9 din 25 septembrie, a aprobat măsuri menite să soluționeze trei obiective principale: asigurarea unei cantități suficiente de energie electrică, păstrarea în țară a rezervelor necesare de combustibil și protejarea resurselor de apă pentru populație și serviciile vitale.

"Scopul măsurilor este de a preveni problemele, nu de a aștepta apariția lor. Statul va păstra energia disponibilă pentru consumul intern în orele de vârf, va asigura spitalele și serviciile vitale cu energie electrică, va accelera livrarea combustibilului în țară, va menține rezervele și va limita utilizarea apei pentru necesități neesențiale.

Totodată, au fost pregătite soluții de rezervă pentru cazul deteriorării situației: livrări de urgență de energie electrică din sistemele energetice vecine, producție suplimentară în interiorul țării, surse alternative de apă, fântâni arteziene, pompe de mare capacitate și livrarea apei în localitățile care se pot confrunta cu întreruperi", se spune în declarația comisiei.

Energie electrică

În cazul unei solicitări sporite a sistemului energetic, prioritate la alimentarea cu energie electrică vor avea spitalele, serviciile de urgență, stațiile de captare și pompare a apei, precum și alte obiective vitale.

În orele de consum maxim, între 18:00 și 22:00, energia electrică disponibilă va fi direcționată în primul rând către necesitățile interne ale țării, iar exportul va fi limitat. Dacă va apărea un deficit care nu poate fi acoperit prin achiziții obișnuite, autoritățile vor putea solicita livrări de urgență de energie electrică din sistemele energetice ale țărilor vecine.

Totodată, centralele termoelectrice vor putea majora producția de energie electrică atunci când sistemul energetic o va solicita, iar noile proiecte de producere și stocare a energiei vor parcurge mai rapid procedurile necesare. Scopul este ca țara să dispună de cât mai multe surse de energie disponibile și de o rezervă mai mare pentru perioada creșterii consumului.

Statul va face, de asemenea, economii. Autoritățile și instituțiile publice vor reduce consumul de energie electrică și combustibil, iar iluminatul stradal va fi diminuat acolo unde acest lucru poate fi făcut în siguranță. Clădirile publice și spațiile comerciale vor reduce iluminatul inutil, iar iluminatul decorativ și publicitar va fi deconectat.

Întreprinderile cu un consum ridicat de energie vor fi încurajate, pe cât posibil, să transfere procesele energointensive în afara orelor de vârf. Astfel, se planifică reducerea consumului care poate fi amânat sau evitat, pentru ca energia disponibilă să fie suficientă acolo unde este cu adevărat necesară.

Combustibil

Pentru a asigura în continuare aprovizionarea stațiilor de alimentare cu combustibil, o parte din măsuri vizează direct protejarea rezervelor de combustibil din Moldova și accelerarea livrării noilor loturi în țară.

În Portul Internațional Liber Giurgiulești, exportul și reexportul de benzină și motorină vor fi permise doar cu condiția ca în depozite să rămână cel puțin 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină, ținând cont de anumite excepții prevăzute de decizie.

Totodată, transportul care livrează combustibil în Moldova va beneficia de benzi separate la frontieră, iar trenurile care transportă combustibil vor avea prioritate pe calea ferată. Acest lucru ar trebui să reducă întârzierile în livrări.

Pentru a preveni achiziționarea unor volume foarte mari de combustibil în canistre și apariția unui deficit artificial, cantitatea de motorină procurată la stațiile de alimentare în recipiente va fi limitată la 40 de litri. Pentru recipientele specializate utilizate la alimentarea tehnicii agricole, limita va fi de 100 de litri.

Pentru protejarea consumatorilor, atât timp cât stația dispune de motorină standard, aceasta trebuie să fie disponibilă spre vânzare la preț reglementat și nu poate fi înlocuită cu alte tipuri de motorină mai scumpe. Doar după epuizarea rezervelor de motorină standard, stația va putea comercializa alte tipuri disponibile, pentru ca aprovizionarea să continue.

Apă

Asigurarea populației cu apă potabilă este o prioritate, la fel ca și asigurarea serviciilor vitale, inclusiv a spitalelor și instituțiilor sociale, școlilor, serviciilor de urgență și infrastructurii critice. În plus, până la începutul sezonului rece va fi asigurată cantitatea necesară de apă pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.

Pe perioada stării de urgență, captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare se sistează. Apa potabilă din sistemele publice și apa captată din surse de suprafață nu pot fi utilizate pentru necesități care pot fi amânate: irigarea gazonului și a zonelor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, umplerea bazinelor și lacurilor de agrement sau alte scopuri similare. Restricțiile sunt valabile pe tot parcursul zilei.

În paralel, operatorii sistemelor de alimentare cu apă trebuie să se pregătească din timp pentru situația în care nivelul apei din Nistru sau Prut va continua să scadă. Aceștia vor verifica cât timp vor putea funcționa cu rezervele existente, ce surse alternative au și ce trebuie făcut în cazul reducerii disponibilității apei cu 10%, 20% sau 30%.

Dacă într-o anumită localitate apa nu va mai putea fi asigurată prin rețeaua centralizată, va fi organizată livrarea mobilă a apei. Prioritate vor avea spitalele, instituțiile sociale, școlile, serviciile de urgență și locuitorii localităților afectate.

De asemenea, au fost pregătite soluții de rezervă, inclusiv pompe de mare capacitate. Fântânile arteziene și alte surse subterane verificate vor putea fi puse în exploatare dacă nivelul apelor de suprafață va continua să scadă.

Măsurile prevăzute de deciziile nr. 8 și nr. 9 intră în vigoare la 26 septembrie 2026. Ministerul Energiei coordonează acțiunile în sectorul energetic, Ministerul Mediului — în sectorul hidrologic, iar Centrul Național de Gestionare a Crizelor coordonează și controlează situația la nivel național și urmărește implementarea măsurilor.

Comisia Națională de Gestionare a Crizelor va continua să monitorizeze evoluția situației și, la necesitate, va ajusta măsurile adoptate.