SPPS și-a triplat numărul misiunilor de protecție în ultimii ani.

Informația a fost prezentată de director adjunct al SPPS, Gheorghe Josanu, în cadrul Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN.

Potrivit datelor prezentate, în anul 2025 și în primele luni ale anului 2026, SPPS a asigurat securitatea în cadrul a 1.839 de misiuni de protecție cu participarea oficialilor moldoveni, precum și pentru 188 de oficiali străini aflați în Republica Moldova în vizită sau tranzit.

Gheorghe Josanu a declarat că evoluția situației de securitate în regiune, inclusiv războiul din Ucraina, a dus la creșterea numărului de misiuni de protecție cu aproximativ 300% comparativ cu perioada 2018-2021. Acest fapt a influențat direct volumul de muncă și sarcina profesională a instituției.

„Practic, la fiecare două zile avem delegații străine și trebuie să asigurăm respectarea întregului spectru de măsuri de securitate. Este un proces destul de complex, care necesită mobilizarea unui număr mare de forțe”, a declarat adjunctul SPPS.

El a menționat că instituția este nevoită să redistribuie resurse pentru a face față numărului crescut de misiuni. „Suntem obligați să atragem resurse de peste tot pentru a asigura îndeplinirea unor misiuni importante pentru stat”, au subliniat reprezentanții serviciului.

Adjunctul SPPS a adăugat că problema este agravată de faptul că, anterior, în instituție a avut loc o reformă, în urma căreia au fost reduse aproximativ 100 de posturi, în ciuda creșterii semnificative a volumului de muncă.

„Nimeni nu se aștepta la schimbări atât de serioase în contextul situației de securitate. Numărul misiunilor s-a triplat, iar fiecare este însoțită de un protocol strict de securitate, care necesită un număr mare de angajați. Desigur, angajații sunt adesea nevoiți să muncească peste program”, a conchis el.