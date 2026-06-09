9 Iunie 2026, 14:27
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Spitalul Republican, dotat cu echipamente moderne printr-un proiect finanțat de CNAM cu peste 2,6 milioane de lei
Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a primit trei colonoscoape moderne, printr-o finanțare de peste 2,6 milioane de lei, din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Potrivit instituției, noile echipamente vor permite efectuarea unor investigații mai rapide și mai precise.
Potrivit CNAM, colonoscoapele au fost integrate cu videoprocesorul performant existent în instituție, ceea ce va extinde capacitatea de efectuare a investigațiilor avansate ale colonului și va îmbunătăți calitatea actului medical, transmite ipn.md.
Instituția menționează că noua dotare va contribui la reducerea timpului de așteptare și va facilita depistarea precoce a unor afecțiuni grave, în special a cancerului colorectal, sporind astfel șansele de tratament și recuperare. Două colonoscoape au fost repartizate Secției de chirurgie colorectală, iar cel de-al treilea a fost instalat în Secția consultativă a spitalului.