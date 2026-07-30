Spitalul din Bălți va fi construit după un nou proiect: Numărul paturilor va fi aproape de două ori mai mic.

Spitalul regional din Bălți, a cărui construcție a fost anunțată încă din 2019, va fi ridicat pe teritoriul Spitalului Clinic din Bălți.

Autoritățile au renunțat la varianta greenfield, care prevedea construirea unei instituții medicale de la zero pe un teren separat de cinci hectare, și au decis să ridice o clădire nouă pe teritoriul spitalului existent, informează Radio Moldova.

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Uncuța, a declarat în cadrul ședinței comisiei parlamentare pentru integrare europeană din 29 iulie că proiectul a fost revizuit, ținând cont și de rezultatele recensământului populației și de analiza realizată cu sprijinul experților internaționali.

„S-a recomandat ca spitalul să fie redimensionat. Numărul de paturi nu va mai fi cel inițial, stabilit în baza studiului de fezabilitate din 2017. S-a convenit ca acesta să fie redus de la 340 la aproximativ 175–208”, a punctat Andrei Uncuța.

Ministerul a unit într-o singură procedură de achiziții actualizarea studiului de fezabilitate, pregătirea studiilor de impact asupra mediului și asupra domeniului social, proiectarea tehnică preliminară, precum și pregătirea documentației pentru viitorul concurs de proiectare și construcție.

Procedura de achiziție poate fi anunțată la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Etapa de proiectare și pregătire a documentației va dura până în trimestrul al doilea al anului 2027, iar, conform informațiilor prezentate comisiei, lucrările de construcție propriu-zise pot începe abia în 2029 și se pot finaliza în 2031.

„După toate evenimentele și acțiunile întreprinse considerăm că situația a fost deblocată. A apărut o anumită claritate și mergem înainte cu aceste proceduri”, a declarat secretarul de stat.

Buget — 116 milioane de euro

Bugetul total al proiectului este de 116 milioane de euro. Acesta include un credit de 86 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), două granturi în valoare de 3 și respectiv 6 milioane de euro, precum și 21 milioane de euro din bugetul de stat.

„Toate componentele finanțării sunt semnate și garantate”, a declarat secretarul de stat, precizând că avizul așteptat din partea CEB se referă la procedura de achiziție, nu la finanțarea în sine.

Comisia a cerut prezentarea unei defalcări detaliate a celor 116 milioane de euro pentru fiecare etapă — studii, proiectare, pregătirea documentației, achiziții și construcție, precum și clarificarea termenelor și condițiilor de intrare a fondurilor. Secretarul de stat nu a putut oferi aceste informații, explicând că o parte din cheltuieli vor deveni cunoscute doar după deschiderea ofertelor în cadrul procedurilor de concurs.