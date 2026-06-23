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omniapres
23 Iunie 2026, 12:57
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Spînu: Toate resursele alocate de Eurocontrol au fost verificate și auditate

Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, a reacționat la scandalul de la MoldATSA, după ce în spațiul public au apărut acuzații privind presupusa dispariție a unui grant de trei milioane de euro, acordat de Eurocontrol.

Spînu: Toate resursele alocate de Eurocontrol au fost verificate și auditate.
Spînu: Toate resursele alocate de Eurocontrol au fost verificate și auditate.

Spînu afirmă că observă „încercări de a fi implicat” în acest caz și amintește că nu mai ocupă funcția de ministru al Infrastructurii din noiembrie 2024, transmite omniapres.md.

„Toate persoanele care primesc salariu nejustificat trebuie să fie demise imediat, indiferent de gradul de rudenie”, a declarat fostul vicepremier.

Referindu-se la directorul demis al MoldATSA, Dumitru Vangheli, Spînu susține că acesta trebuie să răspundă dacă se va confirma că a falsificat informațiile din CV.

„Dacă Dumitru Vangheli a falsificat informația din CV, atunci el trebuie să răspundă. Ce am văzut public din partea lui nu este nici pe departe convingător”, a afirmat fostul ministru.

În ceea ce privește acuzațiile privind grantul de 3 milioane de euro oferit de Eurocontrol, Andrei Spînu susține că fondurile au fost supuse unor verificări.

„Toate resursele alocate de Eurocontrol pentru plata salariilor și implementarea echipamentului CAT3 au fost auditate și verificate cap-coadă de Eurocontrol”, a declarat acesta.

Totodată, fostul ministru a cerut conducerii MoldATSA să publice toate informațiile privind utilizarea fondurilor primite de la Eurocontrol, inclusiv sumele transferate și cheltuielile efectuate.

Reacția lui Andrei Spînu vine după ce fostul director al MoldATSA, Sorin Stati, a declarat într-o emisiune televizată că cele 3 milioane de euro acordate Republicii Moldova de Eurocontrol în 2022 ar fi dispărut. Ulterior, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că a depus un denunț la Procuratura Generală și a cerut deschiderea unei anchete pe acest caz.

Sursă
omniapres
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