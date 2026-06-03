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3 Iunie 2026, 17:44
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Specialiștii nu au identificat urme de poluare a Nistrului în zona Vadul lui Vodă

În legătură cu informațiile privind posibile pete de poluare în zona Vadul lui Vodă, ministrul Mediului a precizat că inspectorii de mediu efectuează verificări la fața locului.

Specialiștii nu au identificat urme de poluare a Nistrului în zona Vadul lui Vodă.
Specialiștii nu au identificat urme de poluare a Nistrului în zona Vadul lui Vodă.

„În acest moment nu au fost depistate urme de poluare”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Amintim că, în luna martie, Moldova s-a confruntat cu poluarea râului Nistru cu produse petroliere după atacul rusesc asupra hidrocentralei ucrainene din Novodnestrovsk. Concentrația substanțelor poluante în primele zile a depășit norma admisă de 40 de ori, iar mai multe localități, inclusiv municipiul Bălți, au rămas fără apă timp de o săptămână.

La 1 aprilie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că criza poluării râului Nistru cu produse petroliere a trecut, iar situația este sub control.

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