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unimedia.info logounimedia
7 Iulie 2026, 07:54
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Sorin Guzgan intenționează să-l dea în judecată pe Renato Usatîi pentru calomnie

Sorin Guzgan îl va acționa în judecată pe liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, pentru răspândirea unor informații pe care le consideră false și defăimătoare.

Sorin Guzgan intenționează să-l dea în judecată pe Renato Usatîi pentru calomnie.
Sorin Guzgan intenționează să-l dea în judecată pe Renato Usatîi pentru calomnie.

Motivul a fost declarațiile publice ale lui Usatîi, în care l-a asociat pe Guzgan cu presupuse activități infracționale legate de call-centre și escrocherii telefonice. Guzgan a trimis deja o cerere prealabilă, în care solicită infirmarea acestor declarații, prezentarea unor scuze publice, încetarea răspândirii acestora și eliminarea materialelor care conțin afirmațiile contestate. Până în prezent, Renato Usatîi nu a comentat situația, scrie unimedia.info.

În cererea prealabilă transmisă lui Renato Usatîi, Sorin Guzgan califică declarațiile acestuia drept defăimătoare și susține că ar fi fost asociat în mod fals cu presupuse activități infracționale, inclusiv implicarea în escrocherii telefonice.

Avocatul afirmă că acuzațiile reprezintă „imputări de fapt neprobate”, care nu ar avea la bază nicio hotărâre judecătorească, ordonanță sau alt act emis de o autoritate competentă. În lipsa unor probe oficiale, acesta susține că afirmațiile publice ar leza grav onoarea, demnitatea și reputația profesională.

În acest context, Guzgan solicită dezmințirea publică a informațiilor, ștergerea materialelor care conțin afirmațiile contestate și publicarea unor scuze oficiale pe platformele administrate de Renato Usatîi.

Potrivit cererii, dacă solicitările nu vor fi îndeplinite în termenul prevăzut de lege, partea vizată își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată.

Reamintim că, anterior, Renato Usatîi a declarat că Sorin Guzgan a fost prezent la audierile parlamentare din 12 iunie, dedicate fraudei telefonice, însă, potrivit acestuia, a fost scos din sală la cererea reprezentanților organelor de drept.

Politicianul a susținut, de asemenea, că avocatul ar fi obiectul unor investigații ale serviciilor speciale din mai multe state europene din cauza presupuselor legături cu call-centre frauduloase și l-a acuzat pe deputatul PAS Radu Marian de relații apropiate cu acesta.

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