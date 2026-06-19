Soldatul rănit la Bălți, transferat la Chișinău: Starea lui rămâne gravă.

Militarul în termen de la Bălți, care a fost rănit pe 16 iunie 2026 în timpul activităților de instruire, a fost transferat la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pe 18 iunie.

Starea pacientului de 18 ani rămâne gravă, dar stabilă, scrie tv8.md.

Reprezentanții instituției ne-au comunicat că starea bărbatului este influențată de intervențiile chirurgicale suportate. Astfel, medicii constată o evoluție pozitivă în dinamică în tratamentul acestuia.

Pacientul este conștient, se află sub supravegherea permanentă a echipei medicale și urmează tratamentul conform standardelor și protocoalelor medicale în vigoare.

Reamintim că militarul a fost rănit în abdomen în timpul exercițiilor, după ce un coleg a tras accidental cu un pistol Glock 19. Incidentul a avut loc pe 16 iunie, în jurul orei 16:40, la Brigada Infanterie Motorizată „Moldova" din Bălți. Soldatul rănit era conștient în timp ce era transportat la spital, fiind operat în aceeași zi.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat miercuri, 17 iunie, înainte de ședința Guvernului, că militarul se află în reanimarea spitalului din Bălți, starea sa este gravă, dar stabilă. Glonțul a trecut prin apendicele xifoid, stern, stomac, ficat, splină și partea inferioară a plămânului stâng și a ieșit prin coastă. În timpul operației, stomacul și ficatul au fost cusute, splina a fost îndepărtată, iar plămânul a fost cusut și drenat.