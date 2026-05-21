Soldatul care a împușcat adolescentul a participat la misiuni de menținere a păcii și la instruiri

Deputatul a prezentat cronologia tragediei în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea, informează unimedia.info.

„Militarul înarmat nu avea dreptul să se afle în zona pentru vizitatori – acest lucru este interzis de regulamentele militare. A servit trei ani, a participat la misiuni de menținere a păcii, a fost în diverse operațiuni, a trecut de mai multe ori prin instruiri.

Nu se poate vorbi despre o pregătire slabă sau insuficientă – este vorba despre decizia militarului de a încălca conștient regulile stabilite”, a declarat Andrian Cheptonar.

„Iată cronologia evenimentelor: militarul care a tras se afla la postul de pază a teritoriului, era a doua sa tură în acea lună. Avea arma din dotare, conform regulilor, deoarece păzea tehnica militară. A mers la prânz la cantina unității. După terminarea mesei, ofițerul de serviciu i-a dat indicația să se întoarcă pe sectorul său și să înlocuiască alți soldați care asigurau postul. În timpul pauzei de prânz are loc schimbul: unii merg să mănânce, alții rămân, apoi se schimbă iar și continuă serviciul. Soldatul a decis să nu execute indicația și a mers în zona de fumat, deși pe sectorul său exista de asemenea o astfel de zonă. În zona de fumat cineva s-a mirat de arma lui și i-a cerut să o arate. El nu avea dreptul să scoată pistolul din teacă – teaca are mecanisme de protecție, iar pentru scoaterea armei sunt necesare mai multe acțiuni. Nu doar că a scos pistolul, dar a și scos încărcătorul și l-a introdus înapoi. Până să se producă împușcătura, a încălcat multe reguli și a făcut-o conștient. Nu era un neprofesionist – a fost instruit de mai multe ori în manipularea armelor”, a subliniat deputatul PAS.

„Cineva poartă responsabilitate pentru această tragedie și alte cazuri similare?” – l-au întrebat pe Cheptonar.

„Deciziile vor fi luate după finalizarea anchetei”, a răspuns el.

Tragedia a avut loc pe 10 mai într-o unitate militară din sudul țării. Inițial, Poliția a anunțat că adolescentul a murit din cauza unui atac de cord, însă ulterior s-a stabilit că a decedat din cauza unei răni prin împușcare. În urma incidentului a fost rănit și un militar în termen de 18 ani.

Militarul contractat de 20 de ani, suspectat de împușcătură, a fost arestat pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar Ministerul Apărării efectuează o anchetă internă. Ministrul Apărării Anatolii Nosatîi a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze până la finalizarea anchetei, subliniind necesitatea de a rămâne în funcție pentru elucidarea completă a circumstanțelor cazului.