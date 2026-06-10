Șoferul unui BMW a lovit un grănicer la frontiera cu Moldova.

Incidentul a avut loc la unul dintre posturile de control de pe traseul Odesa-Reni. În timpul verificării actelor unui șofer în vârstă de 31 de ani, s-a constatat că acesta era căutat pentru încălcarea regulilor de evidență militară. După ce a aflat despre necesitatea unei verificări suplimentare, bărbatul a ignorat cerința polițistului de frontieră de a opri, a întors brusc mașina, a lovit un militar și a încercat să fugă. Militarul rănit a fost transportat la spital, relatează rupor.md.

Prin eforturi comune ale polițiștilor de frontieră și poliției, individul a fost reținut rapid în localitatea Sarata din regiunea Odesa. S-a aflat că șoferul este, de asemenea, acuzat într-un dosar de jaf armat. Mai mult, chiar în ziua incidentului trebuia să se prezinte la ședința de judecată.

În prezent, reținutul se află în arest. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru acțiuni violente împotriva unui angajat al organelor de drept, iar de asemenea i s-a întocmit un proces-verbal administrativ pentru refuzul grav de a se supune cerințelor legale ale polițiștilor de frontieră.