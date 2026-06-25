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tvn.md logotvn
25 Iunie 2026, 14:23
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Șoferul care a lovit polițiștii va rămâne în arest la domiciliu: Riscă până la 10 ani de închisoare

Instanța a dispus arest la domiciliu pentru 30 de zile pentru un șofer de 51 de ani din satul Pelinia, raionul Drochia.

Șoferul care a lovit polițiștii de patrulare va rămâne în arest la domiciliu: riscă până la 10 ani de închisoare
Șoferul care a lovit polițiștii de patrulare va rămâne în arest la domiciliu: riscă până la 10 ani de închisoare

Reamintim că organele de drept investighează circumstanțele accidentului rutier în urma căruia au murit doi polițiști de patrulare pe traseul R6, în apropiere de satul Grigoreuca din raionul Ștefan Vodă, scrie tvn.md.

Tragedia a avut loc pe 23 iunie. Potrivit șefului Procuraturii Generale, bărbatul ar fi adormit la volan și a lovit o mașină de patrulare parcată pe marginea drumului cu girofarurile aprinse. În momentul coliziunii, doi polițiști documentau un alt șofer. Persoanele rănite au fost transportate la spital în stare extrem de gravă, unde au decedat la scurt timp.

Procuratura Generală a inițiat un dosar penal pentru încălcarea gravă a Regulamentului circulației rutiere. Șoferul, căruia i s-a adus acuzația, riscă până la 10 ani de închisoare.

Ludmila Zaharia, procuror în Procuratura Sângerei: „Inițial am deschis un dosar penal pentru săvârșirea unui accident rutier care a cauzat leziuni corporale grave a două persoane, precum și privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport”.

Sursă
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