Șoferii vor putea găsi mai ușor parcările publice cu ajutorul unei hărți interactive.

Platforma conține informații despre amplasarea parcărilor, capacitatea acestora și condițiile de dotare.

Potrivit Agenției Naționale Transport Auto, instrumentul digital este destinat atât transportatorilor autohtoni, cât și celor străini și permite accesarea rapidă a informațiilor despre locurile de staționare disponibile. Pentru o utilizare facilă în trafic, platforma poate fi conectată direct la aplicațiile mobile de navigație GPS, scrie ipn.md.

Instrumentul este util în special în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea infrastructurii rutiere, dar și în situațiile în care șoferii trebuie să respecte timpii legali de conducere și odihnă.

Inițiativa vine în contextul aplicării, din 1 ianuarie, a prevederilor din Anexa nr. 5 a Codului transporturilor rutiere, care stabilește lista încălcărilor privind regimul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto, precum și nivelul de gravitate al acestora.

ANTA îndeamnă șoferii implicați în operațiuni de transport național și internațional să utilizeze harta pentru a-și planifica opririle în spații special amenajate și pentru a evita eventualele sancțiuni.