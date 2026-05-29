radiomoldova.md logoradiomoldova
29 Mai 2026, 08:34
4 930
Șoferii trecuți de 70 de ani vor avea permise cu valabilitate limitată

Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere valabile doar cinci ani.

Anunțul a fost făcut de șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, în contextul lansării noului model de permis de conducere, transmite Radio Moldova.

„Permisele de tip nou, odată cu transpunerea directivei europene, de la vârsta de 70 de ani, perioada de valabilitate este de cinci ani a permisului. Și asta e o chestiune obligatorie. În unele state europene care își iau treaba extrem de serios, după vârsta de 75 de ani verificările se fac chiar în fiecare an sau o dată la doi ani. Poți să ai permisul, dar concluzia medicului îți poate suspenda dreptul de a conduce”, a declarat Mircea Eșanu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Precizăm că din 28 mai a intrat în circulație noul model de permis de conducere, care include 46 de elemente de securitate și un cod QR prin care documentul poate fi verificat instantaneu inclusiv peste hotare.

În Uniunea Europeană nu există o limită maximă de vârstă standardizată pentru șoferi, dar odată cu împlinirea vârstei de 70 de ani, permisele au o valabilitate redusă și necesită reînnoire periodică. În România, șoferii trecuți de 70 de ani trebuie să-și reînnoiască permisul la fiecare 5 ani, iar cei peste 80 de ani la fiecare 2 ani.

