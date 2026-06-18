Șoferii din Căușeni se plâng de starea proastă a drumurilor: Plătim taxe, dar nu vedem rezultate.

După ploile abundente din ultimele zile, mai multe străzi din orașul Căușeni s-au transformat în adevărate capcane pentru șoferi. Una dintre cele mai afectate este strada Polianicichin, din zona micro a orașului.

Șoferii spun că circulația a devenit extrem de dificilă, iar porțiunea de drum nu a mai fost reparată capital de ani buni, deși este intens utilizată. În apropiere se află grădinița, școala și serviciile de ambulanță, ceea ce face traficul și mai important pe această stradă, transmite studio-l.online.

Pe anumite segmente, gropile au ajuns la câțiva centimetri adâncime, iar conducătorii auto sunt nevoiți să circule cu mare atenție pentru a evita deteriorarea vehiculelor.

Potrivit primarului orașului Căușeni, Roman Chizilov, zece milioane de lei au fost prevăzuți pentru întreținerea drumurilor. Mai multe străzi din oraș urmează să fie reparate, inclusiv strada Polianicichin, iar lucrările de reabilitare și betonare sunt planificate să înceapă de la 1 iulie.