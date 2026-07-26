Șoferii cu tobe modificate și cei care tulbură liniștea riscă amenzi.

Dacă tot avem temperaturi ridicate, petrecem mai mult timp cu ferestrele deschise sau în aer liber.

Dar, odată cu zilele mai lungi, crește și nivelul de zgomot de la traficul rutier și lucrările de reparații, până la utilajele folosite pentru întreținerea curților și grădinilor, transmite moldova1.md.

Mașinile cu tobe modificate sau conduse agresiv pot produce un nivel ridicat de zgomot, mai ales după lăsarea serii. Recent, poliția a desfășurat controale pentru depistarea acestor încălcări, a declarat Ana Chiselița, ofițeră de presă la Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).

„În urma controalelor de către polițiști, au fost identificați mai mulți conducători auto, mai exact șase, care au modificat neautorizat sistemul de evacuare a gazelor de eșapament prin montarea unor tobe ce produc zgomot excesiv. În toate cazurile au fost înlăturate plăcuțele de înmatriculare și aplicate sancțiuni contravenționale. Iar într-un singur caz, șoferului i-a fost ridicat permisul de conducere, toate materialele pe caz fiind expediate în adresa instanței de judecată”, a spus Ana Chiselița, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Persoanele care tulbură liniștea publică pe timp de noapte, între orele 22:00 și 07:00 dimineața, riscă amenzi de până la 900 de lei dacă sunt persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge până la 4.500 de lei.

„Legislația R. Moldova protejează dreptul cetățenilor la odihnă și liniște, iar atunci când lucrările de reparație produc zgomot excesiv, mai ales în acele intervale de timp destinate odihnei, ne referim la weekend sau pe timp de noapte, și afectează în mod repetat liniștea locatarilor, acestea pot constitui o încălcare a ordinii și liniștei publice, iar la sesizarea cetățenilor, angajații poliției se deplasează la fața locului, verifică circumstanțele și dacă sunt întrunite anume acele elemente ale unei contravenții, aceste persoane se pot alege cu amenzi”, a adăugat ofițera de presă de la INSP.

Pe lângă traficul rutier și lucrările de reparație, zgomotul poate proveni și din alte activități, cum ar fi utilajele pentru întreținerea curților și grădinilor. Indiferent de sursă, fiecare situație este verificată separat de oamenii legii.

„În astfel de cazuri, dacă sunt reclamați, poliția intervine în baza unei sesizări, iar fiecare situație este analizată individual. În cazul în care se constată încălcarea normelor legale, sunt aplicate măsurile prevăzute de Codul contravențional”, a punctat Ana Chiselița.

Totodată, legea privind supravegherea de stat a sănătății publice prevede că nivelul maxim admis al zgomotului este de 55 dB pe timpul zilei și de 45 dB pe timpul nopții în locuințe.