Șoferii care nu achită parcarea sau blochează două locuri vor fi sancționați.

În Moldova, în special în Chișinău, piața parcărilor publice nu a fost reglementată timp de mulți ani, rezultând numeroase neplăceri pentru șoferi și pietoni. Un nou proiect de lege înregistrat în Parlamentul țării este menit să rezolve, cel puțin parțial, această problemă, scrie logos-pres.md.

Documentul introduce în legislație conceptul de „asigurare cu parcări publice”, adică activitatea de organizare și gestionare a parcărilor în localități. În același timp, gestionarea parcărilor publice va fi inclusă oficial în lista serviciilor municipale.

Autorii propun, de asemenea, excluderea taxei locale de parcare din Codul fiscal, anulând o serie de dispoziții care reglementează această taxă.

În același timp, proiectul modifică Codul contravențional și introduce sancțiuni pentru încălcarea regulilor de parcare în parcările publice organizate în conformitate cu reglementările locale.

Astfel, șoferii care blochează două sau mai multe locuri de parcare sau nu achită taxa de parcare riscă o amendă de la 900 la 1.500 de lei.

Sunt prevăzute sancțiuni diferențiate pentru depășirea timpului de parcare stabilit prin lege:

de la 30 la 60 de minute – amendă de la 150 la 300 de lei;

de la o oră până la trei ore – de la 300 la 600 de lei;

de la trei până la opt ore – de la 600 la 900 de lei;

peste opt ore – de la 900 la 1.500 de lei.

În plus, autovehiculele pot fi evacuate în parcările speciale ale autorităților locale dacă ocupă mai multe locuri, staționează fără plată sau depășesc cu mai mult de opt ore timpul de staționare stabilit prin lege.

Potrivit documentului, Guvernul va trebui să facă ajustările necesare la actele normative în termen de șase luni de la adoptarea legii.